mBank nie zakłada znaczących cięć kosztów i ograniczenia inwestycji

"Nasz model operacyjny raczej ewoluuje niż przechodzi przez rewolucyjne zmiany. On jest, zwłaszcza w części detalicznej, dość dopracowany. Aktualnie zamykamy 3 czy 4 oddziały, co nie wyklucza, że coś gdzieś otworzymy. Po tej stronie mamy bardzo nowoczesny model 'mobile first'. Z tego punktu widzenia są pewne funkcje, które można scentralizować i wykorzystać po prostu technologie. W naszych założeniach nie ma radykalnych kroków dotyczących zarówno sieci oddziałowej, jak i obcięcia kosztów operacyjnych" - powiedział Stypułkowski podczas spotkania z analitykami.