MC: Profil Zaufany założyło już 4 mln Polaków

Profil Zaufany to nasza oficjalna cyfrowa tożsamość, w praktyce oznacza to, że dzięki niemu można podpisać online pisma/wnioski do urzędu, skorzystać też z wielu innych e-usług. To także jedyny sposób na zalogowanie się do państwowych serwisów - np. Internetowego Konta Pacjenta. PZ jest także niezbędny do tego, by zalogować się w aplikacji mObywatel, podano.