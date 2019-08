MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi zrównanie praw ze wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu w zakresie wykupu oraz liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów, stworzenie optymalnych warunków do zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu, dbając jednocześnie o wartość aktywów oraz umożliwi wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu. Wprowadzenie zmian statutu funduszu uzależnione jest od wyrażenia na nie zgody przez zgromadzenie inwestorów, podano także.

"Wierzymy, że jest to kompromisowe rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych. Należy pamiętać, że to wielka zmiana dla głównego inwestora MCI Capital, który zrzeka się istotnej części swoich praw. MCI Capital jest pierwszym inwestorem funduszu i subfunduszu, jego okres inwestycji jest najdłuższy. Spółka poniosła największy koszt i ryzyko założenia funduszu, a dodatkowo wycofała z subfunduszu dotychczas relatywnie mniej niż inni inwestorzy. Niemniej jednak, przy racjonalnych warunkach, chce doprowadzić do jednorodnej struktury praw i wypracować konsensus" - skomentowała członek zarządu MCI Capital Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.