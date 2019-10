ME: W Polsce funkcjonuje 106 117 mikroinstalacji na łącznie 685 MW po I-III kw.

Na podstawie danych z początku 2019 r ME szacowało, że do końca 2019 r. moc zainstalowana mikroinstalacji może osiągnąć poziom 450-550 MW, tymczasem wartość ta może przekroczyć nawet 550 - 600 MW, stwierdzono także.

"Do wzrostu mikroinstalacji w Polsce znacząco przyczynił się program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych 'Mój Prąd', zainicjowany w II połowie 2019 r. przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi do 5000 zł. Procedura wsparcia jest bardzo prosta i mogą nim zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych" - czytamy dalej.