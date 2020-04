Medcamp: GenXone będzie pracować nadszczepionką na koronawirusa

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza spółka portfelowa GenXone przygotowała bardzo interesujący i ważny w obecnych czasach projekt. GenXone posiada zaplecze naukowe i technologiczne, aby prowadzić innowacyjne przedsięwzięcia, dlatego bardzo liczymy na ten projekt. Prowadzone badania mogą przyczynić się do walki z pandemią koronawirusa, a ich wyniki posłużyć do opracowania szczepionki" - powiedział prezes Medcamp Cezary Ziarkowski, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu GenXone ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Podmiot ten niezwłocznie rozpoczął przyjmowanie próbek do badań od szpitali we współpracy ze swoim partnerem strategicznym i zarazem największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce - Diagnostyka Sp z o.o. Aktualna przepustowość laboratorium GenXone wynosi ok. 100 próbek na dobę, ale spółka ma możliwość jej zwiększenia w ciągu tygodnia do ok. 300 próbek na dobę, podkreślono.