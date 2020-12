Mercator jest skłonny przeznaczyć więcej na dywidendę niż na buy-back 

"Możemy powiedzieć teraz, ale bez zobowiązywania się sztywnego, że będziemy pewnie mieć skłonność do wypłacenia w postaci dywidendy więcej relatywnie, niż do przeznaczenia na buy back. [...] To na pewno nie będzie tak, że przeznaczymy wszystkie środki na buy-back. Myślę, że nawet w połowie nie przeznaczymy na buy-back, jakkolwiek przekazujemy tylko naszą intencję" - powiedział Żyznowski podczas telekonferencji.

Zarząd Mercator Medical poinformował wcześniej w grudniu, że zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie ok. 35% skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych.

Jak dodał CFO Mercatora Witold Kruszewski, wśród akcjonariuszy mniejszościowych głosy w tej sprawie są podzielone

"Niektórzy chcieliby, żebyśmy jak najwięcej skupowali, inni pytają o dywidendę. My też mamy ten dylemat. Taką decyzję podejmie walne zgromadzenie, będziemy chcieli zwołać je niezwłocznie po raporcie rocznym" - powiedział Kruszewski.

Mercator Medical poinformował dziś o rozpoczęciu 15 grudnia skupu akcji własnych. Spółka planuje, że buy-back potrwa do 3 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane. Skup może objąć do 803 365 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 1 300 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 20,06 mln zł.

"Nasz deklaracja, że w roku 2021 i 2022 chcemy do dyspozycji akcjonariuszy przekazać w dwóch formach - czyli w formie dywidendy i skupu akcji własnych po 35% zysku netto z roku poprzedniego nie determinuje, ile zostanie zrealizowane w jednej, czy drugiej formie. O tym, w której formie przekazać, będziemy decydować w okresie późniejszym" - powiedział CFO.

Prezes podtrzymał, że Mercator Medical pracuje obecnie nad nową strategią 2021+, ale niektóre jej elementy może opublikować później niż w I kwartale przyszłego roku.

"Niedługo ogłosimy oficjalnie, jakie fabryki i kiedy będziemy stawiać. Myślę, że to się zdarzy dość szybko. Chciałbym, aby to się zdarzyło w I kwartale 2021 r. Natomiast następne kroki strategiczne, które będą ewidentnym powiększeniem i rozszerzeniem naszego biznesu to ogłoszenie - jakkolwiek my nad tym bardzo intensywnie pracujemy - tych następnych kroków może nastąpić później" - wyjaśnił prezes.

To, że tak długo spółka pracuje nad strategią oznacza, że "będziemy mieli dużo dobrych rzeczy dla Mercatora do zrobienia", zaznaczył.

Żyznowski poinformował, że wszystkie środki, które nie zostaną wypłacone w postaci dywidendy albo przeznaczone na buy-back, Mercator wykorzysta na rozwój biznesu.

"Będziemy go rozwijać głównie w tych kierunkach, które mieliśmy przed COVID-em i teraz je realizujemy - a więc jest to produkcja rękawic, ewentualnie, innych środków PPE; rozszerzanie dystrybucji zarówno do innych krajów, jak i do coraz większej liczby segmentów rynkowych i też dołączenie do dystrybucji asortymentów innych niż rękawice. Do tego dojdą na pewno elementy zupełnie nowe dla naszego biznesu - jakkolwiek synergiczne, bo nie zakładamy nowych niesynergicznych. Praca nad tymi nowymi zajmie nam najwięcej czasu. Będziemy bardzo ostrożnie podchodzić do nowych biznesów" - powiedział Żyznowski

Obecna sytuacja finansowa, która "będzie się polepszać w przyszłości ewidentnie postawi przed nami wyzwania tego typu", dodał.

Według Kruszewskiego, 1 mld zł zysku operacyjnego po 2021 r. jest jak najbardziej w zasięgu spółki.

"Jeżeli popatrzymy na raport Domu Maklerskiego BOŚ, który na bazie istniejącego potencjału Mercator Medical prognozuje zysk netto w roku 2022 na poziomie 0,5 mld zł, to uzyskiwanie zysku operacyjnego na poziomie 1 mld zł jak najbardziej jest nie tylko w naszym zasięgu, ale na pewno czymś, co chcielibyśmy przekroczyć. To nie jest, oczywiście, prognoza - nie mamy odpowiedzi, ile zysku operacyjnego po roku 2021 będziemy generować" - powiedział Kruszewski odnosząc się do pytania, czy nowa strategia i obecny biznes pozwolą osiągać zysk operacyjny na poziomie 1 mld zł po 2021 r.

Zarząd Mercatora poinformował, że obecnie nie rozważa splitu akcji.

"W tej chwili mamy tak dużo okazji biznesowych i każdego dnia realizujemy nowe rzeczy po to, by wypracować jak najlepsze wyniki operacyjne, że nie jest to dobry moment, aby się angażować w proces splitu akcji, czy dual listingu. To jest ten czas, kiedy musimy wygrać na rynku najwięcej, jak się da i na tym się skupiamy" - podkreślił Kruszewski.

Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.