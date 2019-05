Mercator miał 3,1 mln zł straty netto, 1,77 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa kapitałowa Mercator Medical zwiększyła przychody o ponad 32 mln zł, tj. o 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii, która od czwartego kwartału 2018 r. wykorzystuje pełne moce produkcyjne w nowo oddanym zakładzie wytwarzającym rękawice z lateksu syntetycznego. Przychody ze sprzedaży produkowanych rękawic diagnostycznych wzrosły w omawianym okresie o ponad 50% rdr (tj. 18,8 mln zł), przy czym ich wzrost ilościowy wyniósł nieco ponad 37% rdr. Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane od dostawców zewnętrznych rękawice jednorazowe, opatrunki i wyroby z włókniny) zwiększyły się o 23,7%, co było efektem wzrostu wolumenów sprzedaży i ekspansji geograficznej" - czytamy w sprawozdaniu.

Grupa w I kwartale 2019 r. sprzedała nieco ponad 1,2 mld szt. rękawic diagnostycznych, co oznaczało wzrost o ponad 28% rdr, przy czym sprzedaż produktów z tajlandzkiej fabryki wzrosła ilościowo o 37,3%, a sprzedaż rękawic pochodzących od dostawców zewnętrznych - o 18,3%. O blisko 20% wzrósł wolumen sprzedaży rękawic chirurgicznych, ilość sprzedanych rękawic gospodarczych pozostała zbliżona rok do roku.

"W pierwszym kwartale 2019 r. nastąpiło znaczne obniżenie marży brutto na sprzedaży towarów i materiałów do 17,7% (25,3% przed rokiem), co jest skutkiem osłabienia złotego względem dolara amerykańskiego (opisanego szerzej w rozdziale 5. niniejszego Raportu) oraz sprzedaży towarów nabytych jeszcze w 2018 roku, kiedy to ceny rękawic nitrylowych były wyższe. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Zarządu, w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. następowało sukcesywne wyprzedawanie towaru zgromadzonego w magazynach na koniec 2018 r., co pozwoliło poprawić marże kw/kw o 1,7 pkt proc. i jest oczekiwanym kierunkiem także w kolejnych miesiącach" - czytamy dalej.