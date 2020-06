Mex Polska miał 1,43 mln zł straty netto, 0,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

"W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mex Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14 819 tys. zł. i były niższe o 8,3% (1 347 tys. zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, w którym wyniosły 16 152 tys. zł. Spadek przychodów spowodowany został ograniczeniami społecznymi i dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Polsce zamknięto lokale gastronomiczne w dniu 14 marca 2020 r., przy czym pozostawiono możliwość sprzedaży na wynos. Z uwagi na wyżej wymienione restrykcje tylko 7 lokali z 35 własnych prowadziło działalność i to w bardzo ograniczonym zakresie usług, w których wcześniej się nie specjalizowało. Przed wprowadzeniem ograniczeń (w styczniu i lutym 2020 roku) grupa odnotowała wysoki wzrost przychodów gastronomicznych w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. Wzrost przychodów wyniósł 21,5% na całej sprzedaży gastronomicznej, w tym 15,6% w tych samych lokalach gastronomicznych (Like For Like)" -

czytamy w raporcie.