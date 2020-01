MF: Polska proponuje UE ściślejszą współpracę w zwalczaniu mafii VAT

"Kluczem do Europy wolnej od mafii VAT jest dostęp wszystkich państw do najnowszych technologii służących do wykrywania przestępstw podatkowych. Powstają one nie na szczeblu Unii Europejskiej a w poszczególnych państwach - we Francji, w Hiszpanii, w Chorwacji a od niedawna - również w Polsce. Polska chce zachęcić państwa UE do tego, by pomagały sobie nawzajem w ich wdrażaniu"- podkreślił Sarnowski.