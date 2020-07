MF: W Polsce działa 1 mln terminali płatniczych

"Przekroczenie miliona terminali to niebywały sukces wszystkich uczestników rynku płatniczego oraz samych przedsiębiorców. Jako Fundacja Polska Bezgotówkowa staliśmy się katalizatorem płatności bezgotówkowych. Zlikwidowaliśmy bowiem główną barierę powstrzymującą przedsiębiorców przed posiadaniem terminala - czyli przekonanie o wysokich kosztach takiej usługi. Program usunął tę barierę poprzez zniesienie koszów dzierżawy urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy oraz kosztów realizacji transakcji. Przedsiębiorcy tym samym mogą ocenić, czy terminal przynosi korzyści. Obecnie w Fundacji skupiamy się na likwidacji białych plam w płatnościach na mapie Polski, tak aby konsument mógł wybrać dogodną dla siebie metodę płatności praktycznie w każdym punkcie usługowo-handlowym" - powiedział prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, cytowany w komunikacie.

"Ministerstwo Finansów wspiera wszystkie inicjatywy na rzecz rozwoju polskich małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, bo to one stanowią o sile gospodarki. Rozwój płatności bezgotówkowych to także jedna z kilku dobrych praktyk na rzecz stabilności finansowej państwa" - dodał minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.