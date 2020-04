MFPR: Fundusze UE wesprą projekt firmy Astronika, która opracuje Astro-Moduły

"Technologie kosmiczne to awangarda innowacji. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Astronika będzie mogła rozwinąć skrzydła i realizować projekty, wpisujące się w trend New Spacea" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Budowanie satelitów jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Projektowane przez spółkę Astro-Moduły mają pozwolić na szybkie dostarczenie do klienta niezawodnego rozwiązania, które w danej klasie satelitów (w tym przypadku do 500 kg) może być łatwe do zaadaptowania do szczególnych wymagań misji, wskazano.