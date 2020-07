MFPR: POPC zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie fin. 2014-20

Projekty finansowane z programu Polska Cyfrowa można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną oraz informacji sektora publicznego udostępnianych online. Korzysta na tym całe społeczeństwo. Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje, podano.