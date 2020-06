Millennium Bank Hipoteczny zakłada 1. emisję listów zastawnych w PLN w 2021 r.

"Zgodnie z obowiązującym prawem, do rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Millennium Bank Hipoteczny będzie potrzebna jeszcze jedna zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. 16.06 otrzymaliśmy tzw. licencję bankową i trwają prace przygotowujące bank do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Zakładamy, że jeszcze w trzecim kwartale złożymy wniosek do KNF o tzw. licencję operacyjną" - podało biuro prasowe.