Milton Essex chce pozyskać do 1 mln euro z IPO i myśli o kolejnej emisji akcji

W opublikowanym wczoraj dokumencie ofertowym spółka podała, że w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia. W terminie do 22 marca zaplanowano ustalenie ceny emisyjnej i ewentualne wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów.