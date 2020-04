giełda 44 minuty temu

MK: Kolejna dostawa środków ochronnych dotarła do Polski na zlecenie ARP

Do Polski dotarła kolejna dostawa sprzętu zakupionego przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podało Ministerstwo Klimatu (MK). Tym razem z Szanghaju do hubów dystrybucyjnych Agencji Rezerw Materiałowych przyleciało ponad 14 mln masek ochronnych oraz 140 tys. ochraniaczy na buty, skąd trafią do podmiotów wskazywanych w dyspozycjach Ministerstwa Zdrowia.