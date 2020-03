MLP Group miało 129,37 mln zł zysku netto, 180,02 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Grupa kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową. W minionym roku zwiększyła o 15,11% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 938,56 mln zł. W 2019 roku wypracowała jednocześnie 129,4 mln zł zysku netto, czyli ponad 40% więcej niż w poprzednim roku. Z kolei skonsolidowane przychody w minionym roku wyniosły 140 mln zł i były na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2019 roku grupa osiągnęła 14% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - napisał prezes Radosław Krochta w liście do akcjonariuszy.