Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł

Łączna wartość kontraktów pozyskanych do tej pory przez Mo-Bruk wzrosła rok do roku o ponad 20%, podkreślono.

"Odpady odbierane od przedsiębiorstw z branży chemicznej stanowią istotne ogniwo w naszym łańcuchu produkcji granulatu cementowego, odbieranego następnie przez m.in. firmy budowlane, podmioty zajmujące się rekultywacją terenów czy kopalnie. To kolejna umowa tego rodzaju podpisana z Synthos w ostatnich latach. Systematycznie rozbudowujemy portfel zamówień dbając o wysokie marże. Wartość podpisanych do tej pory kontraktów wzrosła w porównaniu z analogicznym momentem ubiegłego roku o ponad 20%" - powiedział prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Spółka w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42%, 101% i 126%, podkreślono.

Akcjonariusze spółki podczas zwołanego na 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia zdecydują o wypłacie dywidendy w rekomendowanej przez zarząd kwocie 36 mln zł, co dałoby 10,25 zł na akcję. Dzień dywidendy przypadłby na 22 czerwca 2020 r., a jej wypłata nastąpiłaby 29 czerwca 2020 r. Byłaby to druga wypłata dywidendy w bieżącym roku. W marcu Mo-Bruk wypłacił akcjonariuszom z kapitału zapasowego 12,3 mln zł, co dało 3,51 zł na akcję, poinformowano także.