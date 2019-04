Monnari Trade miało 17,37 mln zł zysku netto, 20,82 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Rok 2018 charakteryzował się dla grupy kapitałowej Monnari Trade S.A. stabilnym wzrostem, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Na poziomie generowanych przychodów grupa odnotowała lekki spadek, zaś wynik operacyjny grupy był na podobnym poziomie jak w roku 2017 r. tj. ok. 20,8 mln zł, przy marży brutto większej o 3,2 pkt proc., osiągającej poziom 58,6%. Poprzez rozwój organiczny powierzchnia sieci sprzedaży wzrosła o 5,9% r/r do 35,2 tys. m2" - napisał prezes Mirosław Misztal w liście do akcjonariuszy.