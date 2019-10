Moodys: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców posiadających hipoteki w walutach obcych pozwało swoje banki , to wyrok TSUE - jeżeli sądy lokalne będą spójne w swojej interpretacji - może utorować drogę dużej liczbie kredytobiorców do podjęcia legalnych działań, skutkujących dużymi stratami dla polskich banków. Wśród takich kredytobiorców są również ci, którzy spłacili swoje kredyty hipoteczne.

Według Moody's, trudno jest oszacować liczbę kredytobiorców, którzy będą występować na drogę sądową. Mniej więcej połowa istniejących kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich to kredyty indeksowane, reszta to kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, które w mniejszym stopniu mogą zostać objęte procesami sądowymi.