Morawiecki: Estoński CIT dla firm do 50 mln zł obrotów będzie kosztować 5 mld zł

Maksymalny okres, w jakim firma będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania to cztery lata (z możliwością przedłużenia)

"Firma do obrotów 50 mln zł - 97% spółek - nie będzie płaciła podatku CIT tak długo, jak nie będzie wyciągała zysku ze swojej firmy" - powiedział Morawiecki po wizycie w przestrzeni coworkingowej "business_link", cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze.

"Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozwijać się i inwestować w Polsce będzie miał do tego idealne warunki. To prawdziwy inkubator przedsiębiorczości" - podkreślił premier.

Jak podano na profilu Kancelarii Premiera wprowadzenie tzw. estońskiego CIT to możliwa korzyść dla ponad 200 tys., szansa na utworzenie dodatkowo 120 tys. miejsc pracy do 2021 roku a także wzrost stopy inwestycji w Polsce o 2 pkt proc. do 2021.