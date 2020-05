Morawiecki: Kryzys może doprowadzić do 'bardzo szybkiego' spadku inflacji

"Kryzys, taki jak ten prawdopodobnie doprowadzi do zjawisk - makroekonomiści nazywają je dezinfacyjnymi - które będą prowadziły do spadku inflacji i to być może bardzo szybkiego" - powiedział Morawiecki w trakcie briefingu na terenie zakładu produkcyjnego "Flis" w Radziejowicach.

Zaznaczył, że ma nadzieję, iż zjawiska te nie doprowadzą do przejścia w deflację, bo - jak powiedział - to by rodziło kilka zagrożeń.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w kwietniu 2020 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1% w kwietniu.

Ministerstwo Rozwoju podało w komentarzu do tych danych, że spodziewa się, iż inflacja konsumencka spowolni do poziomu zbliżonego do 3% r/r w maju br., a w ujęciu miesięcznym ceny konsumenckie spadną o 0,1%.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 3,7% w 2020 r., po czym spowolni do 2,7% r/r w 2021 r. i dalej do 2,4% w 2022 r. W 2019 r. średnioroczna inflacja wyniosła 2,3%.

