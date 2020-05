Morawiecki: Od 19 czerwca na stadionach kibicie będą mogli zajmować 25% miejsc

"Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich protokołach, w odpowiednich procedurach. Rozmawialiśmy, żeby to było jak najszybciej i to jak najszybciej Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19 czerwca, żeby można było przygotować wszystko odpowiednie zasady, procedury, [...], żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.