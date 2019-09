Morawiecki: Powstaną 2-mld fundusze modernizacji szpitali i szkół

"Po pierwsze stworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia, czyli szpitali. Będzie to fundusz na posiadający 2 mld zł i będzie uzupełniany w razie potrzeby. Utworzymy także fundusz 100 obwodnic do budowy obwodnic dla dużych, ale przede wszystkim średnich i małych miast" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji programowej PiS.

"Kolejny nasz punkt w programie to powołamy fundusz kolei plus i fundusz remontowy, z którego będą finansowane remonty 150 dworców" - dodał premier.

"Proponujemy także liczenie ZUS-u od dochodu dla małych firm, aby było im łatwiej się rozwijać. Kolejne zmiany, to skokowe podniesienie ryczałtu dla MSP z 250 tys. euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro" - dodał premier.