Mota Engil CE ma umowę na odcinek S19 w podlaskim za 396,9 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Mota Engil Central Europe umowę o wartości 396,9 mln zł na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Południe do Plosek, o długości ok. 13 km, podała Dyrekcja. To pierwszy fragment, z dziesięciu, międzynarodowej trasy Via Carpatii w woj. podlaskim, który przechodzi do etapu realizacji.