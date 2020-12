Movie Games Mobile planuje wejść na NewConnect przez połączenie z Infoscan

"Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych, planuje wejść na rynek NewConnect poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku. W tym celu prezes Movie Games Mobile wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki Infoscan, firmy telemedycznej notowanej na NewConnect od 2015 roku. W wyniku tego procesu Movie Games Mobile może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano" - czytamy w komunikacie.

"Ostatnimi czasy wiele podmiotów po udanych rundach finansowania ma do czynienia z wydłużającym się procesem wprowadzenia akcji na giełdę, w wyniku czego inwestorzy bardzo długo oczekują na uzyskanie płynności swoich inwestycji. Chcemy, aby nasi akcjonariusze jak najszybciej uzyskali rynkową wycenę akcji, a zobowiązania biznesowe spółki wobec nich zostały zrealizowane szybciej nawet niż było to inicjalnie komunikowane. Nowi i obecni inwestorzy, którzy w wyniku redukcji nie zaspokoili swojego apetytu na akcje będą tym samym mogli uczynić to już na rynku wtórnym. Głęboko wierzę, iż zanotowanie spółki jest najlepszą formą ukazania faktycznej wartości podmiotu" - powiedział prezes Movie Games Mobile Kamil Gaworecki, cytowany w komunikacie.