Może to być jedno z największych złóż złota na świecie. Węgrzy już liczą przyszłe zyski

Polska leży na węglu, miedzi, srebrze i tytanie. Węgiel mimo że zapotrzebowanie na ś we iście rośnie to my likwidujemy wydobycie. Miedź wydobywamy ale prawie nie przetwarzamy. Srebro sprzedajemy w formie granulatu zamiast tworzyć biżuterie i inne wysokogatunkowe wyroby i dyktować ceny na rynku. Tytanu nawet nie planujemy wydobywać, a tam gdzie występuje zrobiliśmy naturę 2000 ( zapewne pod wpływam lobby zainteresowanych stron). Siarka zalega, Geotermia niewykorzystana. Wiatr coś tam powstaje ale to zagraniczne firmy. Ogólnie zupełnie nie wykorzystujemy swojego potencjału.