MPiT: Nie ma projektu ani prac dot. wprowadzenia tzw. opłaty kongestyjnej

"Należy jednak zaznaczyć, że badania naukowe i praktyka funkcjonowania miast dowodzą ścisłej zależności pomiędzy istnieniem i lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) a przyrostem ruchu zmotoryzowanego. Działalność WOH w sposób oczywisty przekłada się na wzrost natężenia ruchu drogowego, szczególnie odczuwalnego w aglomeracjach miejskich. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe odpowiadają zatem za podwyższenie ogólnego salda szkodliwych emisji w miastach, lokalnego zanieczyszczenia powietrza oraz kosztów zewnętrznych powodowanych przez zwiększenie natężenia ruchu przyczyniającego się w miastach do powstawania kongestii - zatorów w ruchu drogowym" - czytamy dalej w stanowisku.

Jak wskazywała, to podatek wprowadzony od sklepów rzeczywiście wielkopowierzchniowych, ale nie od obrotu, od poziomu uzyskiwanych dochodów, ale od trudności, jakie taki sklep wielkopowierzchniowy tworzy w tkance miejskiej. Chodzi o zwiększone korki, większe inwestycje drogowe, które muszą przy nich powstać.

Później napisała na swoim koncie na Twitterze: "Sprawa tzw. podatku handlowego nie jest rozstrzygnięta przez TSUE. Dlatego wiosną analizowaliśmy kwestie opłaty kongestywnej od uciążliwości środowiskowych wytwarzanych przez duże sklepy. Nie mamy jeszcze konkretnych propozycji. To zadanie na najbliższe miesiące".

Pod koniec 2018 r. rząd zdecydował o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2019 r.