forex 31 minut temu

MPiT podtrzymało prognozę wzrostu eksportu o ok. 6% w całym 2019 r.

Największy wzrost eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. odnotowano w odniesieniu do kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części - o blisko 1,2 mld euro, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów - o ok. 720 mln euro, podało Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Resort podtrzymał prognozę wzrostu eksportu na poziomie ok. 6% i wzrostu importu o ok. 5% w całym 2019 r.