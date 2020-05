MR: Działalność zawiesiło 23,9 tys. firm w kwietniu, spadek o 50% m/m

W marcu podjęto decyzję o zawieszeniu działalności bądź likwidacji 60,5 tys. firm, a w kwietniu ubiegłego roku - 36,1 tys. firm.

"Cieszę się, że po lekkim tąpnięciu, z jakim mieliśmy do czynienia szczególnie w drugiej i trzeciej dekadzie marca, w kwietniu odnotowaliśmy wyraźny spadek zawieszonych i likwidowanych działalności gospodarczych w Polsce. To oznacza, że po pierwszym szoku, jaki wywołała epidemia koronawirusa, przedsiębiorcy postanowili przeczekać i zawalczyć o swoje biznesy. To także dowód na to, że funkcjonująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa spełnia swoją rolę i pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

W kwietniu działalność zawiesiło w sumie 23,9 tys. firm. To aż o 50% mniej niż w marcu br. (48,9 tys.) i o 16% więcej niż w kwietniu 2019 r. (20,7 tys.). Jeszcze bardziej optymistyczne są dane dotyczące likwidacji działalności gospodarczych. W kwietniu było ich 6,7 tys., czyli o 42% mniej niż w marcu (11,7 tys.) i aż o 57% mniej niż w kwietniu 2019 r. (15,4 tys.).

"Zazwyczaj CEIDG odnotowuje największą liczbę wniosków o zawieszenie z końcem każdego miesiąca. Wynika to ze specyfiki płatności składek - o ile składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca" - wyjaśnia MR.

Jeśli chodzi o wznowienia i nowo zakładane działalności gospodarcze, to w kwietniu br. było ich łącznie 26,5 tys., czyli o 10% mniej niż w marcu br. (29,7 tys.) i 47% mniej niż w kwietniu 2019 r. (50 tys.).

Z danych CEIDG wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln.

"Na koniec kwietnia br. zanotowaliśmy w sumie 2,441 mln aktywnych firm. W porównaniu z 11 marca br. oznacza to spadek o 1,49%, co przekłada się na 36,9 tys. firm mniej. Dziś jest to już zaledwie spadek wynoszący 1,25% (30,9 tys. firm). Równocześnie w tym samym okresie zwiększyła się liczba zawieszonych działalności gospodarczych. Obecnie jest ich łącznie 481,5 tys., co w porównaniu z 11 marca br. stanowi wzrost o 9,22%" - podało MR.

Zawieszenie działalności gospodarczej to rozwiązanie szczególnie chętnie wykorzystywane jest przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność sezonową. Można z niego jednak skorzystać w każdej chwili. Zgodnie z przepisami działalność gospodarczą można zawiesić również z datą wsteczną bądź przyszłą.

