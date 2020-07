MR: Nabór wniosków o wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych potrwa do 10 VIII

Samorządy (gminy, powiaty i miasta) mają otrzymać dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż 93 mln zł (obliczonych według specjalnego algorytmu). Z założeń wynika, że ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek.

Czas na składanie wniosków do wojewody ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r. Środki za pośrednictwem wojewodów mają trafić na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.