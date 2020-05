MR: Od połowy kwietnia coraz więcej przedsiębiorstw wznawia działalność gosp.

MR podało, że według stanu na 12 maja liczba aktywnych działalności gospodarczych (zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) w Polsce wynosiła 2,46 mln. Po znacznym spadku na przełomie marca i kwietnia, od miesiąca widoczny jest stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej.

"To dobry prognostyk na kolejne tygodnie i sygnał, że polska gospodarka, pomimo trwającego stanu epidemii, wraca na tory rozwoju w warunkach 'nowej normalności'. To również dowód na to, że ok. 17 mld zł, które nasze przedsiębiorstwa otrzymały dzięki tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej, to realne wsparcie dla naszego biznesu" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

"Aby wzmocnić ten dobry trend, intensyfikujemy działania, które mają być impulsem do rozwoju naszej gospodarki. To m.in. pakiet mieszkaniowy czy też bon 1000 plus dla krajowej turystyki" - dodała

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, zawierający także informacje dotyczące zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej.

Z danych CEIDG wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w naszym kraju wzrosła z 2,4 mln do 2,47 mln.

Obecnie mamy 2,456 mln aktywnych działalności, liczba ta jest zbliżona do tej z początku 2020 r. (2,46 mln).

Równocześnie w dniach 11 marca - 12 kwietnia więcej firm zawieszało swoją działalność (wzrost o 9,9% - z poziomu 440,8 tys. do 484,5 tys.). Natomiast w dniach 12 kwietnia - trend ten uległ odwróceniu, podał resort.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zwolniony jest z:

płatności składek ZUS,

zaliczek na podatek dochodowy,

nie musi też składać deklaracji ZUS, ani VAT.

Przepisy pozwalają na wznowienie działalności gospodarczej w każdym momencie.

Z zawieszenia mogą skorzystać:

przedsiębiorcy, który nie zatrudniają pracowników;

przedsiębiorcy, których pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić firmy, a także osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast:

wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

przyjmować należności (jest też obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej);

osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

