technologie 42 minuty temu

MR ogłosiło nabór koncepcji polskich kandydatów do sieci EDIH

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs, EDIH) tworzonych przez Komisję Europejską w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme), podał resort. Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro plus wkład krajowy.