MRPiT: Polska podpisała porozumienie w sprawie wodorowego IPCEI

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE, który ma na celu wspierać europejski przemysł w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Inicjatywa w obszarze niskoemisyjnego wodoru jest drugim po IPCEI dotyczącym przemysłu bateryjnego przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest Polska.

"Europejski przemysł musi stawać się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego mechanizm IPCEI jest tak istotny dla prowadzenia transgranicznej, europejskiej i ambitnej polityki przemysłowej. To także sposób na wzmacnianie naszej suwerenności technologicznej. [...] Bez wykorzystania wodoru na szeroką skalę nie osiągniemy neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Mechanizm IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Jest to jednak mechanizm dla projektów strategicznych z perspektywy KE oraz z perspektywy rekomendujących je krajów członkowskich.