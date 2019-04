Murapol rozpoczął sprzedaż 267 lokali na os. 'Murapol Nowe Miasto' w Poznaniu

Do sprzedaży przeznaczono zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od 22 m2 do blisko 56 m2 w dwóch budynkach: 7- i 9-kondygnacyjnym. W sprzedaży jest też 256 miejsc parkingowych w podziemnych halach garażowych i 145 na terenie osiedla.

"Stolica Wielkopolski stanowi lokalizację atrakcyjną zarówno pod względem biznesowym, jak i edukacyjno-kulturowym, co w naturalny sposób sprzyja rozwojowi rynku mieszkaniowego. [...] Jako Grupa Murapol niezmiennie od 2011 roku dostrzegamy potencjał tego rynku, czego wyrazem jest stale rozbudowywany portfel naszych poznańskich projektów. Murapol Nowe Miasto to tylko w bieżącym roku nasz drugi projekt mieszkaniowy wprowadzony do sprzedaży w tym mieście. Z początkiem roku do dyspozycji klientów postawiliśmy 275 mieszkań w pierwszym etapie inwestycji Murapol Malta" - skomentował prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.