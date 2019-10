Murapol wprowadził do oferty 330 lokali w ramach dwóch inwestycji w Warszawie

"Murapol Apartamenty Praskie to atrakcyjna propozycja inwestycyjna skierowana do osób chcących ulokować swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości. Dogodna lokalizacja na warszawskiej Pradze-Południe sprawi, że wynajmem apartamentów inwestycyjnych będą zainteresowani zarówno menedżerowie, studenci, turyści, jak i firmy delegujące pracowników do stolicy. Z kolei atuty projektu Murapol Osiedle Natura docenią klienci szukający odpoczynku od szybkiego tempa życia jakie oferuje centrum stolicy, a także nabywcy preferujący kameralne budynki mieszkalne i bliskość terenów zielonych" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Inwestorzy zainteresowani zakupem lokalu w projekcie Murapol Apartamenty Praskie mają do wyboru apartamenty inwestycyjne o zróżnicowanych układach i powierzchniach od 25 do 50 m2, 1-, 2- lub 3-pokojowe. W 5-kondygnacyjnym budynku zaplanowano także niezbędne pomieszczenia dla personelu obsługującego lokatorów: lobby z recepcją i biurem, pomieszczenie socjalne dla pracowników i pomieszczenia gospodarcze. Z kolei oferta 3-kondygnacyjnego budynku, który powstanie w drugim etapie kameralnej inwestycji Murapol Osiedle Natura, obejmuje kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe w metrażach od 25 do 57 m2. Do tej pory, w ramach Murapol Osiedle Natura, razem z obecnie komercjalizowanym budynkiem, deweloper zaoferował 215 mieszkań. Docelowo cały projekt będzie składał się z 10 budynków, w których zamieszka blisko 1,5 tys. lokatorów, podano również.