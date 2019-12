MVGM przejął od JLL zarządzanie nieruchomościami w Polsce (aktual.)

"To echa ogłoszonej w lipcu transakcji, która dotyczyła 10 europejskich krajów, a która jest początkiem strategicznego partnerstwa MVGM i JLL. Dodaje ona do portfela MVGM 12 mln m2 zarządzanej powierzchni oraz daje firmie możliwość współpracy z prestiżowymi, międzynarodowymi klientami, w tym wiodącymi inwestorami na rynku nieruchomości komercyjnych" - przypomniano w komunikacie.

"Nasz zespół w Polsce tworzy 120 wyspecjalizowanych w obszarze zarządzania nieruchomościami ekspertów, którzy zarządzają portfelem ponad 1,4 mln m2 powierzchni. Przejście do MVGM to krok w stronę jeszcze większej specjalizacji. Oznacza to, że stajemy się częścią w pełni skupionego na zarządzaniu nieruchomościami biznesu i daje nam dostęp do innowacyjnych cyfrowych narzędzi. Z kolei nasi klienci będą mieć możliwość współpracy z wiodącym na rynku zarządzania nieruchomościami europejskim graczem" - skomentowała zarządzająca MVGM w Polsce Virginie de Baere, cytowana w komunikacie.