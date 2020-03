MZ: 18 nowych stwierdzonych zachorowań, liczba zakażonych COViD wzrosła do 305

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił rano w radiowej Trójce, że "do laboratoriów trafiło już ok. 50 tys. testów".

W środę wieczorem informowano o 287 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, to 19 szpitali w kraju, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Pięć osób zmarłych to 57-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letnego mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie oraz 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Rząd zapowiedział w środę uruchomienie tarczy antykryzysowej - pakietu pomocowego dla pracodawców i pracowników. Jego wartość ma sięgać 212 mld zł. Zapowiedziano przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Projekty nowelizacji konkretnych ustaw mają pojawić się do końca tygodnia.

Dotychczas na świecie zanotowano ponad 218, 8 tys. potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 158 krajach. Od wczoraj liczba ta wzrosła o ponad 20 tys., to najwyższy wzrost od początku wybuchu epidemii. Najwięcej w Chinach (ponad 81,1 tys.), Włoszech (35,7 tys.) i w Iranie (ponad 17,3 tys.).

W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech (35 506), Hiszpanii (14 769), w Niemczech (12 327), Francji (9 054). We Włoszech w ciągu ostatniej doby przybyło ponad 4 tys. chorych, w Hiszpanii i Niemczech - 3 tysiące, a we Francji - 1,5 tys.