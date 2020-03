MZ: 43 nowe przypadki zakażeń, łącznie 1905 osób; zmarły cztery kolejne osoby

Wcześniej zmarli zarażeni koronawirusem to: to 57-letnia i 37-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letni mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni i 70-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie, 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu, 83-letni mężczyzna oraz 43-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna w Puławach, 71-letni mężczyzna w Cieszynie, 41-letni i 71-letni mężczyzna we Wrocławiu, 67-letni mężczyzna w Koszalinie i 75-letni w Kaliszu oraz 78-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta i 67-letni w Warszawie, 73-letni mężczyzna w szpitalu w Tychach, 89-letni mężczyzna w szpitalu w Myślenicach, 82-letni mężczyzna na Śląsku oraz 74-letni mężczyzna w szpitalu w Bytomiu.