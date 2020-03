MZ: Liczba zakażonych COViD wzrosła do 246, możliwe przedłużenie kwarantanny

"Bardzo intensywnie zaczęliśmy pracować, gdy wirus dotarł do Europy. [...] Podejmujemy działania znacznie wcześniej niż inne kraje. Pamiętajmy, że inne kraje są już też na innym etapie, dużo dalszym w rozwoju koronawirusa niż my" - podkreślił.

We wtorek wieczorem informowano o 238 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, to 19 szpitali w kraju, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Pięć osób zmarłych to 57-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letnego mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie oraz 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Dotychczas zmarło: 2 503 osoby we Włoszech, 533 osoby w Hiszpanii, 148 we Francji. A także 71 osób w Wielkiej Brytanii, 43 osoby w Niderlandach, 27 w Szwajcarii, 26 osób w Niemczech, 10 - w Belgii.

"Niemcy mają 10-krotnie mniejszą śmiertelność, ponieważ inaczej raportują. U nas, gdybyśmy raportowali tak, jak Niemcy, mielibyśmy jednego pacjenta zmarłego mniej, bo pacjent zmarł na nagłe zatrzymanie krążenia, a nie na koronawirusa. W związku z tym Niemcy zakodowaliby ten przypadek jako inną przyczynę. To jest zupełnie inne podejście, nieporównywalne do tego, co jest w Polsce, we Francji czy we Włoszech" - powiedział minister w Radiu Zet.