MZ przyspiesza wprowadzenie nowych obostrzeń - będą obowiązywać od soboty

Minister zapowiedział "zero tolerancji" dla wszystkich, którzy nie zastosują się do istniejących i wprowadzanych obostrzeń. Uczestniczący w konferencji komendant główny policji gen. Insp. Jarosław Szymczyk zapowiedział bardziej rygorystyczne podejście do egzekwowania m.in. obowiązku zasłaniania twarzy.