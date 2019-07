Na rynku ropy naftowej duża zmienność w tym tygodniu

Uwagę inwestorów na rynku ropy naftowej w tym tygodniu przyciągnęły dane dotyczące zapasów tego surowca w Stanach Zjednoczonych. We wtorek Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API) podał, że zapasy ropy w USA w poprzednim tygodniu spadły o 10,96 mln baryłek. Był to zaskakująco duży spadek, biorąc pod uwagę oczekiwania zakładające i tak dużą zniżkę, bo wynoszącą około 4 mln baryłek.

Dane zaprezentowane przez API wsparły kupujących na rynku ropy naftowej. Dodatkowo, wczoraj bardzo podobny odczyt zaprezentował amerykański Departament Energii, który pokazał, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 10,8 mln baryłek. Stronie popytowej na rynku ropy sprzyjały także inne informacje zawarte w tym raporcie, pokazujące znaczący spadek produkcji ropy naftowej w USA, do 11,3 mln baryłek dziennie z 12 mln baryłek dziennie we wcześniejszym tygodniu. To jednak można przypisać efektowi huraganu Barry, który doprowadził do przerw w wydobyciu ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej.