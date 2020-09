Nadzór nad rynkiem odpadów i dodatkowe dane z BDO mają dać 2,4 mld zł w 2021 r.

Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), wartość rynku szarej strefy wynosi obecnie około 3,5-4 mld zł, zaś poza legalnym obrotem znajduje się około 8 mln ton różnych odpadów. Z kolei wartość szarej strefy zgodnie z szacunkami ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wynosi między od 2,7 mld zł do nawet 6 mld zł. Natomiast w 2018 r. wartość polskiego rynku odpadów komunalnych wyniosła w przybliżeniu 7,2 mld zł, a wartość rynku pozostałych odpadów przekroczyła 7 mld zł. Według szacunków - do 2023 r. wartość rynku odpadów komunalnych na wzrosnąć o ok. 14%, czyli do ok. 8 mld zł, wskazano w uzasadnieniu regulacji.

Podmiotami zobowiązanymi do wprowadzania do BDO zestawu danych faktur VAT i rachunków mają być tylko ich wystawcy, co ma ograniczyć liczbę podmiotów objętych nowymi obowiązkami. Większość podmiotów zarejestrowanych w BDO to wprowadzający do Polski produkty, pojazdy, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i opakowania. Te podmioty co do zasady nie wystawiają faktur w ramach gospodarki odpadami - są nabywcami usług związanej ze zbieraniem odpadów. Wstępna analiza danych z BDO - według stanu na 21 stycznia 2020 r. wskazuje, że ok. 30% podmiotów, które zarejestrowały się w BDO będzie zobowiązana do wprowadzania dodatkowych danych - o fakturach VAT.