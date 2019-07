Nawet kilkaset milionów złotych rocznie. Znamy założenia planu PGE na nowy biznes

W Bełchatowie 13 bloków o łącznej mocy 5300 megawatów do produkcji energii zużywa rocznie około 43 mln ton węgla brunatnego. Szacuje się, że około 40 proc. wsadu do kotłów zamienia się w tak zwane UPS-y (uboczne produkty spalania). Mowa więc o 17 mln ton odpadów, które dziś w 95 proc. trafiają na składowiska. A utrzymanie składowisk to koszt. Tak samo jak podatki odprowadzane z tytułu składowania odpadów. Zaledwie 3-5 proc. UPS-ów jest komercyjnie wykorzystywana i trafia na rynek. A gdyby choć częściowo odwrócić te proporcje?