NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,3% r/r, import wzrósł o 8,7% w IV

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 mld zł, tj. o 12,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost sprzedaży za granicę akumulatorów elektrycznych stosowanych w pojazdach drogowych, samochodów dostawczych, wyrobów tytoniowych i komputerów. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2018 r. zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. o 11,1% i osiągnęła poziom 82,2 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu nowych samochodów osobowych, aparatów telefonicznych, części motoryzacyjnych oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. import nieznacznie przewyższył eksport" - napisano w komentarzu banku centralnego.