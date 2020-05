NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w kwietniu; konsensus: 3,5 proc. r/r

"W kwietniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3,4% r/r (z 4,6% w marcu). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się przede wszystkim silny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 12,9% m/m; spadek rocznej dynamiki cen z -2,9% w marcu br. do -18,8% w kwietniu). Spadła również dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 7,4% r/r wobec 8% w marcu; głównie efekt spadku cen mięsa). Nieznacznie obniżyła się również dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi) - z 1,2% r/r w marcu br. do 1,1% r/r w kwietniu. Z kolei roczna dynamika cen usług w kwietniu br. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 6,5% (r/r)" - czytamy w komunikacie.