NBP planuje operacje strukturalne outright buy 19 sierpnia

3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Do końca sierpnia 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia we wrześniu 2020 r.