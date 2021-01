NCBR: Projekt recyklingu baterii Li-Ion ma umowę na 332 mln zł dofinansowania

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w wyniku pozytywnej oceny projektu firmy w konkursie Szybka Ścieżka IPCEI (Important Projects of Common European Interest), który dotyczył projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele, podano.