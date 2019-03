Neinver: Otwarcie centrum Silesia Outlet w Gliwicach 27 marca (aktualizacja)

Uroczyste otwarcie centrum Silesia Outlet w Gliwicach zaplanowano na 27 marca br., zapowiedział Neinver, który odpowiada za zarządzanie obiektem. Poziom najmu centrum sięga dzisiaj 80%. Silesia Outlet będzie pierwszym od dwóch lat centrum outlet, które zostanie otwarte w Polsce.

"Dobiega końca budowa centrum Silesia Outlet w Gliwicach. Na 27 marca tego roku zaplanowano uroczyste otwarcie dla klientów i gości specjalnych. To będzie 15. centrum outletowe w Polsce. Inwestorem projektu jest firma 6B47 - jeden z wiodących deweloperów w krajach niemieckojęzycznych. Za zarządzanie obiektem odpowiada Neinver - lider rynku centrów wyprzedażowych w Polsce i Hiszpanii" - czytamy w komunikacie.

Na placu budowy Silesia Outlet trwają zaawansowane prace wykończeniowe. Zasadnicza część robót została już wykonana. Do lokali stopniowo wprowadzają się najemcy, adaptując wnętrza przyszłych salonów outletowych, zgodne z indywidualnymi standardami marek, obecnych w portfolio nowego śląskiego centrum. Rozpoczęły się również odbiory techniczne poszczególnych części obiektu, podano w materiale.

"Silesia Outlet będzie nowoczesnym obiektem, który dzięki atrakcyjnej ofercie zakupowej, ale i wysokim standardom wnętrz oraz sprawnemu zarządzaniu naszych partnerów biznesowych doskonale wpisze się w oczekiwania mieszkańców regionu i turystów" - powiedział dyrektor zarządzający firmy 6B47, inwestora obiektu, Mirosław Januszko, cytowany w komunikacie.

W salonach Silesia Outlet znajdzie zatrudnienie ok. 400 osób. To lokalni przedsiębiorcy, sprzedawcy, kierownicy sklepów oraz pracownicy serwisów technicznych, sprzątających i ochrony, podkreślono w materiale.

Za wynajem obiektu do czasu jego otwarcia oraz zarządzanie budową odpowiedzialna jest firma BOIG The Blue Ocean Investment Group.

"W ofercie Silesia Outlet znajdą się m.in. marki: Vistula i Wólczanka, Pierre Cardin wraz z ofertą Bugatti i Milestone, Bytom, Guess, Diverse, Lavard, Lancerto, Molton, Unisono, Only czy Triumph, Gatta i Bagatelle. Bogatą reprezentację stanowić będą marki jeansowe: Lee Cooper, Wrangler, Cross Jeans i Pepe Jeans oraz obuwnicze: Kazar, Venezia, Ecco, Symbiosis i Umbro. Ważną część pasaży handlowych Silesia Outlet zajmą również marki sportowe: Intersport, Martes Sport, 4F, Sizeer, Puma, Reebok, New Balance, Trespass i Regatta. Otwarty zostanie też salon biżuterii Apart oraz Wittchen z galanterią skórzaną. Artykuły gospodarstwa domowego oraz wyposażenia wnętrz będzie można nabyć w sklepach Tefal, Home&Cook i Dajar" - czytamy dalej.

W pierwszej fazie projektu, która zostanie zakończona właśnie 27 marca tego roku, otwartych zostanie ponad 60 salonów outletowych na 12 000 m2 powierzchni. Druga faza budowy zakłada oddanie do użytku kolejnych 8 000 m2. Docelowo centrum będzie największym outletem w regionie - o łącznej powierzchni 20 000 m2 po zakończeniu fazy I i II, podno także.

"Pracujemy nad tym, by Silesia Outlet funkcjonował sprawnie już z chwilą wejścia pierwszego klienta do nowych pasaży handlowych obiektu. [...] Jesteśmy w stałym kontakcie z przyszłymi najemcami i ekipami technicznymi. To kolejny obiekt tego formatu w Polsce, który otwieramy wspólnie z inwestorem. W pełni wykorzystujemy nasze doświadczenia zdobyte w innych miastach i krajach, gdzie Neinver prowadzi działalność biznesową w obszarze outletów" - skomentowała country head Neinver w Polsce Bożena Gierszewska-Mroziewicz, także cytowana w komunikacie.

Silesia Outlet powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Gliwice i marketu budowlanego Leroy Merlin. To chętnie odwiedzana lokalizacja zakupowa wśród mieszkańców regionu. W zasięgu oddziaływania outletu znajduje się 6,5 mln klientów. Obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.

6B47 Real Estate Investors AG to jeden z wiodących deweloperów w krajach niemieckojęzycznych z biurami w Wiedniu, Düsseldorfie, Berlinie i Warszawie. Firma realizuje projekty nieruchomościowe o wartości nieco ponad 1,7 mld euro. Do grupy 6B47 Real Estate Investors AG należy 6B47 Poland - spółka koncentrująca się na projektach w głównych miastach i aglomeracjach Polski. Aktualne projekty to Zyndrama we Wrocławiu i Silesia Outlet w Gliwicach.

Neinver to hiszpańska, międzynarodowa firma, specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych i logistycznych, budowaniu obiektów handlowych i zarządzaniu nimi. Ten wiodący operator centrów outlet w Hiszpanii i Polsce oraz drugi pod względem wielkości w Europie, posiada dwie marki własne: The Style Outlets i Factory. Firma, założona w 1969 roku, zarządza 18 centrami outlet 5 parkami handlowymi i ponad 800 markami w sześciu krajach europejskich: we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Neinver zarządza również 47 obiektami logistycznymi na rynku hiszpańskim.

