Nestmedic zamierza wprowadzić na rynek 200 urządzeń Pregnabit Pro w 2021 r.

W najbliższym czasie rozpocznie się kampania sprzedażowa tego produktu na terenie USA. Trwają również przygotowania do złożenia wniosku w FDA. Spółka zakłada, że do końca 2021 roku złoży wniosek o certyfikację w FDA, a w I kw. 2022 otrzyma tę certyfikację.

Unowocześniona wersja urządzenia Pregnabit Pro umożliwi m.in. dostęp wielu podmiotów (placówki medyczne, lekarze) do konta pacjenta i ułatwi adaptację do standardów GSM dla różnych rynków i krajów. Pregnabit Pro to także udogodnienia dla pacjentek - urządzenie będzie wyposażone w nowy moduł audio, będzie również kompatybilne z mediami społecznościowymi, zaznaczono.