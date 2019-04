Nethone pozyskał od Innovation Nest 4 mln zł na rozwój na nowych rynkach

"Na początku 2019 dostaliśmy się do prestiżowego akceleratora Plug & Play w Dolinie Krzemowej. To, w połączeniu ze stale wydłużającą się listą zadowolonych klientów, zaowocowało rozmowami z zagranicznymi partnerami i inwestorami instytucjonalnymi. Nabieramy tempa, a środki od Innovation Nest z pewnością pomogą nam jeszcze szybciej rosnąć" - powiedział CEO Nethone Hubert Rachwalski, cytowany w komunikacie.

"Zagrożenie oszustwami przy transakcjach online jest dużym problemem dla firm sprzedających w Internecie. Nethone pokazuje jak w praktyce sztuczna inteligencja może lepiej niż tradycyjne technologie zapewniać cyberbezpieczeństwo. Rozwiązanie Nethone Guard z niespotykaną wcześniej na rynku skutecznością zapobiega fraudom płatniczym oraz pozwala na pogłębione zrozumienie klienta. Możliwości wykorzystania tego produktu są więc praktycznie nieograniczone. Nethone zawdzięcza swoje sukcesy zespołowi, który łączy mocne kompetencje biznesowe z unikalną i głęboką wiedzą technologiczną. Do inwestycji przekonało nas jednak przede wszystkim to, co firma zbudowała do tej pory oraz w jaki sposób konstruuje swoją strategię w średnim i długim terminie" - podkreślił twórca i partner zarządzający Innovation Nest Piotr Wilam.